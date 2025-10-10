Rheinmetall передаст Киеву системы ПВО Skyranger 35, поставки которых осуществят за счет активов РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Оружейная компания Rheinmetall направит Киеву системы ПВО Skyranger 35 за счет средств, полученных от замороженных активов РФ, говорится в пресс-релизе концерна.

"Rheinmetall снабдит Украину еще большим количеством ПВО Skyranger 35, созданных на базе танка Leopard 1. Заказ - на трехзначную сумму в евро. Он профинансирован страной ЕС за счет поступлений от блокированных активов РФ", - отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу, производство и настройку систем осуществит филиал Rheinmetall в Риме.

Отмечается, что Skyranger 35 совмещает в себе мобильность, бронирование и огневую мощь, а ее турель KDG 35/1000 способна выпустить 1 тыс. снарядов в минуту. Эффективный радиус поражения - 4 тыс. м. В будущем планируется оснастить системы управляемыми ракетами.