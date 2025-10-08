Поиск

FT узнала о недовольстве стран ЕС Бельгией, не разрешающей использовать активы РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы РФ для поддержки Украины, передает в среду Financial Times (FT).

"Терпение в отношении властей Бельгии иссякает, заявили три дипломата, участвующих в подготовке очередного раунда переговоров ЕС в среду", - информирует издание.

Газета напоминает, что изначально ряд западных стран, прежде всего Германия, опасались юридических и финансовых последствий такого решения, но в итоге изменили позицию, в особенности после призывов США к G7 конфисковать или использовать активы иным образом.

Сейчас российские активы на сумму 190 млрд евро находятся в центральном депозитарии Euroclear со штаб-квартирой в Брюсселе. Однако власти Бельгии неоднократно выступали против существенных изменений в использовании данных активов и призывали при принятии подобных шагов солидарно разделить риски. "Бельгия три года заявляла, что Euroclear - бельгийская структура, как и выгода от него. Теперь они хотят распределить риски, утверждают, что Euroclear - европейская структура", - заявил изданию один из высокопоставленных собеседников газеты.

"Позиция премьера Бельгии Барта де Вевера вызвала раздражение у некоторых других европейских лидеров на недавнем саммите в Копенгагене", - пишет FT со ссылкой на несколько дипломатических источников.

По данным издания, от Бельгии все активнее требуют разрешить использовать замороженные российские активы для "репарационного кредита" Украине. FT отмечает, что Еврокомиссия (ЕК) "уже определила, как можно выстроить структуру кредита". Предполагается, что к декабрю ЕС согласует кредит, а первые перечисления по нему могут поступить во втором квартале 2026 года. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц предполагал, что эти средства нужны использовать для поставок оружия Киеву.

"Однако премьер-министр Бельгии просил остальные 26 стран ЕС взять на себя юридические и финансовые риски, связанные с этим займом, и дать гарантию на всю сумму, чтобы Бельгии не пришлось возвращать эти деньги самостоятельно. Такой подход вызвал осуждение в ряде столиц, особенно учитывая, что прибыли Euroclear облагаются корпоративным налогом в Бельгии", - говорится в статье FT.

В ЕК, тем не менее, пояснили, что кредит будет функционировать таким образом, чтобы речи не шло о конфискации активов РФ.

Euroclear Бельгия ЕС Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

El Mundo сообщила о намерении Трампа передать Киеву Tomahawk, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

El Mundo сообщила о намерении Трампа передать Киеву Tomahawk, чтобы подтолкнуть РФ к переговорам

Санкции США против сербской энергокомпании NIS вступают в силу

Санкции США против сербской энергокомпании NIS вступают в силу

Что случилось этой ночью: среда, 8 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе

Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по Газе

Экс-премьер Франции не против приостановки внедренной ею пенсионной реформы

Экс-премьер Франции не против приостановки внедренной ею пенсионной реформы

Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго вопреки протестам местных властей

Бойцы Нацгвардии США прибыли в пригороды Чикаго вопреки протестам местных властей

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе

Путин будет участвовать 10 октября в саммите СНГ в Душанбе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7317 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2420 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });