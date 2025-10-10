Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа еще не завершена

ХАМАС будет разоружен, если не добровольно, то силой, уверен израильский премьер

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Операция в Газе еще не завершена, впереди много вызовов и задач, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу в телевизионном обращении после того, как было объявлено о прекращении огня в секторе Газа.

"Операция еще не завершена. Перед нами все еще стоят серьезные вызовы. Вместе мы справимся с этими трудностями, используем новые возможности и расширим зону мира", - цитирует его слова портал Ynet.

Израильский премьер отметил: "Я был убежден, что, если мы приложим серьезное военное и дипломатическое давление, мы сможем вернуть всех заложников домой - и мы это сделали".

"Это было нелегко, я испытывал огромное давление как внутри страны, так и на международном уровне", - подчеркнул он.

По его мнению, договоренность с ХАМАС о возвращении заложников не могла быть достигнута раньше.

"Они приняли соглашение только тогда, когда оказались прижатыми к стенке, в полной изоляции", - сказал Нетаньяху.

Он выразил уверенность в том, что "ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа демилитаризован".

"В идеале - по согласию, а если нет - то силой", - отметил израильский премьер.

Ранее в пятницу ЦАХАЛ объявил, что с 12.00 (время совпадает с московским) в секторе Газа начал действовать режим прекращения огня. В телеграм-канале Армии обороны Израиля уточнялось, что войска, подчиненные Южному военному округу, продолжат действовать в регионе против неминуемых угроз в свой адрес.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.