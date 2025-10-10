Поиск

Axios сообщил о личных гарантиях Трампа, что Израиль не возобновит операцию в секторе Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу при выработке соглашения по сектору Газа пришлось лично поручиться за то, что Израилю не дадут снова вести военные действия в анклаве, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на источники.

"Два официальных лица США в разговоре с журналистами заявили, что, когда переговоры о мирном соглашении по Газе приближались к финишу, президент Трамп дал персональные гарантии, что он не даст Израилю отказаться от договоренностей и возобновить войну", - информирует портал.

По словам источников, заверения Трампа стали ключевым фактором, убедившим движение ХАМАС пойти на соглашение.

В миреНетаньяху заявил, что операция в секторе Газа еще не завершенаЧитать подробнее

Портал напоминает, что в среду в Египет, где проходили переговоры, прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Они передали посредникам из Египта, Катара, Турции послание для ХАМАС, что Трамп лично отвечает за мирный план, и что президент персонально хочет добиться результата.

Собеседники портала отметили, что Трамп лично участвовал в переговорах, сделав минимум три раза звонки посредникам.

Одной из важных гарантий Трампа, отмечает портал, был механизм наблюдения под эгидой США за прекращением огня. Уиткофф и Кушнер обсуждали его с главой Центрального командования ВС США Брэдом Купером. Предусматривается, что 200 офицеров и солдат США, вместе с военными Египта, Турции, ОАЭ, Катара в составе международной оперативной группы будут следить за перемирием. Однако американских военнослужащих в самом секторе Газа не будет.

В пятницу Уиткофф и Кушнер должны встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными израильскими военными с целью обсудить механизм мониторинга перемирия и планы развернуть "международные стабилизационные силы" в Газе. Ожидается, что войска из арабских и мусульманских стран будут занимать районы сектора, откуда уходят израильские подразделения. Процесс может занять несколько месяцев. По словам источников Axios, эти войска должны ликвидировать военные объекты и тяжелые вооружения ХАМАС.

Уиткофф и Кушнер присоединятся также к заседанию израильского кабинета министров и останутся в регионе до ожидаемого прибытия Трампа в начале следующей недели.

Источники добавили, что Трамп надеется использовать данный момент для расширения Соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

В ночь на 9 октября президент Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.

США Израиль ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кремлю не будет критичен возможный отказ США от продления ДСНВ

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Забастовки в двух крупнейших портах Европы привели к серьезным задержкам поставок

Белый дом обвинил Нобелевский комитет в политизации премии мира

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ

Израильские военные призвали жителей сектора Газа не приближаться к позициям ЦАХАЛ
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ объявила о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2443 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7334 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });