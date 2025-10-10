Axios сообщил о личных гарантиях Трампа, что Израиль не возобновит операцию в секторе Газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу при выработке соглашения по сектору Газа пришлось лично поручиться за то, что Израилю не дадут снова вести военные действия в анклаве, сообщает в пятницу портал Axios со ссылкой на источники.

"Два официальных лица США в разговоре с журналистами заявили, что, когда переговоры о мирном соглашении по Газе приближались к финишу, президент Трамп дал персональные гарантии, что он не даст Израилю отказаться от договоренностей и возобновить войну", - информирует портал.

По словам источников, заверения Трампа стали ключевым фактором, убедившим движение ХАМАС пойти на соглашение.

Портал напоминает, что в среду в Египет, где проходили переговоры, прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Они передали посредникам из Египта, Катара, Турции послание для ХАМАС, что Трамп лично отвечает за мирный план, и что президент персонально хочет добиться результата.

Собеседники портала отметили, что Трамп лично участвовал в переговорах, сделав минимум три раза звонки посредникам.

Одной из важных гарантий Трампа, отмечает портал, был механизм наблюдения под эгидой США за прекращением огня. Уиткофф и Кушнер обсуждали его с главой Центрального командования ВС США Брэдом Купером. Предусматривается, что 200 офицеров и солдат США, вместе с военными Египта, Турции, ОАЭ, Катара в составе международной оперативной группы будут следить за перемирием. Однако американских военнослужащих в самом секторе Газа не будет.

В пятницу Уиткофф и Кушнер должны встретиться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и высокопоставленными израильскими военными с целью обсудить механизм мониторинга перемирия и планы развернуть "международные стабилизационные силы" в Газе. Ожидается, что войска из арабских и мусульманских стран будут занимать районы сектора, откуда уходят израильские подразделения. Процесс может занять несколько месяцев. По словам источников Axios, эти войска должны ликвидировать военные объекты и тяжелые вооружения ХАМАС.

Уиткофф и Кушнер присоединятся также к заседанию израильского кабинета министров и останутся в регионе до ожидаемого прибытия Трампа в начале следующей недели.

Источники добавили, что Трамп надеется использовать данный момент для расширения Соглашений Авраама о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.

В ночь на 9 октября президент Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных является первым этапом этого плана.

Ранее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь ЦАХАЛ отходит на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников.