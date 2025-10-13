ЕС отменит таможенные пошлины на некоторые украинские сельхозтовары

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил о своем решении по позиции Евросоюза в Комитете по ассоциации ЕС-Украина снизить или отменить таможенные пошлины на некоторые украинские агропродовольственные товары.

"Мы помогаем Украине в военном и финансовом отношении, но нам также необходимо помогать ей, содействуя либерализации торговли. Отмена таможенных пошлин выгодна как ЕС, так и Украине, что обеспечит устойчивую экономическую стабильность, прочные торговые отношения и дальнейшую интеграцию Украины с союзом", - заявил министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Принятое решение касается таких товаров, как молочные продукты, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты.

В Евросоюзе полагают, что "согласованная сегодня позиция ЕС усилит торговые потоки между ЕС и Украиной, одновременно гарантируя, что доступ Украины на рынок будет обусловлен ее постепенным соответствием стандартам ЕС в области защиты животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов".

Эта позиция также "учитывает особые потребности некоторых сельскохозяйственных секторов ЕС, создавая надежный защитный механизм, который любая из сторон может задействовать в случае нарушения рыночных отношений".

В Совете ЕС подчеркнули, что "доступ на рынок для наиболее чувствительных продуктов, таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза и мед, останется более ограниченным".

Полная либерализация, объясняют в Брюсселе, будет рассматриваться только для некоторых нечувствительных продуктов, таких как молоко и молочные продукты.

После принятия этого решения Совета ЕС Комитет по ассоциации ЕС-Украина, созванный в торговом составе, примет решение в рамках процесса пересмотра соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

"Целью пересмотра является ускорение и расширение сферы применения отмены таможенных пошлин в торговле между ЕС и Украиной", - сообщили в Евросоюзе.