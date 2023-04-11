Болгария попросила Брюссель принять меры из-за наплыва украинской агропродукции в ЕС

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Болгария в условиях беспошлинных поставок украинской агропродукции на рынок ЕС настаивает на дополнительной защите своих сельхозпроизводителей, помимо 16,75 млн евро, которые предусмотрены в кризисном резерве Еврокомиссии.

"Мы остаемся солидарны с Украиной, но наблюдаем серьезные проблемы и в результате попросили Еврокомиссию принять антикризисные меры и более взвешенно относиться к коридорам солидарности (созданным Евросоюзом для экспорта продовольствия из Украины - ИФ)", - заявил министр земледелия Болгарии Явор Гечев на заседании консультативного совета по зерну при министерстве. Слова Гечева приводятся в пресс-релизе ведомства.

По словам министра, в настоящее время агросектор Болгарии "страдает от рыночных аномалий" из-за конфликта на Украине.

Он напомнил, что президент Болгарии Румен Радев направил совместное письмо с лидерами Венгрии, Румынии, Польши и Словакии председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором представлена национальная позиция страны. В частности, предложено ввести временные пошлины на ввоз определенных товаров, в случае превышения возможностей по их хранению и переработке странами для более равномерного распределения объемов сельхозпродукции на едином европейском рынке.

"Болгария также предлагает ЕС предоставить дополнительные меры и гарантии для ускорения экспорта зерна в третьи страны", - уточнил министр.

Гечев сообщил, что в настоящее время опубликовано и вынесено на общественное обсуждение положение о Центральном реестре прослеживаемости пищевых продуктов, которое цифровизирует процесс импорта, торговли и хранения зерна.

В свою очередь, зернопроизводители в ходе заседания консультативного совета заявили, что в результате сложившейся экономической ситуации "сектор достиг критической точки, и его будущее зависит от действий, которые будут предприняты в ближайшие месяцы", говорится в сообщении.

Associated Press ранее отмечало, что решение Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины в итоге привело к перенасыщению местных рынков и снижению цен. Это вызывает недовольство европейских фермеров.

Украинское зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда, комментировало ситуацию министерство сельского хозяйства Венгрии.