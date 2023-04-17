Словакия разрешила транзит украинской сельхозпродукции, но запретила импорт

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Словакии на заседании в понедельник одобрило введение с 19 апреля запрета на импорт зерна и некоторых сельскохозяйственных товаров с Украины, однако не ограничило их транзит по территории страны, сообщил министр сельского хозяйства Словакии Самуэль Влчан на брифинге.

"Сегодняшним постановлением правительство не вводит запрет на транзит через "пути солидарности" в порты, чтобы продукция с Украины, предназначенная для третьих рынков за пределами ЕС, могла и дальше вывозиться", - цитирует Влчана информагентство Словацкой Республики TASR.

По данным TASR, запрет импорта распространяется на зерновые, сахар, сухие корма, зерно, хмель, лен, коноплю, фрукты и овощи, продукты переработки фруктов и овощей, а также вино, этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения, мед и продукты пчеловодства.

По словам Влчана, этот шаг направлен на защиту словацкого агропродовольственного сектора и здоровья потребителей.

"Польша прибегла к очень жестким запретам, и мы должны были отреагировать, чтобы защитить словацкий рынок в части сельскохозяйственных и пищевых продуктов, где мы имеем самодостаточность", - добавил он.

При этом 13 апреля, министерство сельского хозяйства Словакии заявило об обнаружении партии украинского зерна в 1,5 тыс. тонн с запрещенными пестицидами, запретило использование любого украинского зерна и муки и рекомендовало ввести временный запрет на их ввоз.

Ранее также сообщалось, что сразу три страны Евросоюза: Венгрия, Польша и Словакия вводят запрет на ввоз украинского зерна в целях защиты своих фермеров. Их примеру может последовать и Болгария. В Еврокомиссии считают решения Будапешта, Варшавы и Братиславы, принятые ими в одностороннем порядке, неприемлемыми.

Причем Польша запретила ввоз не только зерна, но и вообще какой-либо сельскохозяйственной продукции из Украины на период до 30 июня 2023 года.

14 апреля министры стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия и Чехия), а также Румынии и Болгарии провели онлайн-переговоры о ситуации с украинским зерном. По их итогам словацкий министр Самуэль Влчан сообщил, что на совете Agrifish, объединяющем аграрных министров Евросоюза, планирует представить использование инструмента ЕС, с помощью которого украинское зерно закупалось бы в сотрудничестве со Всемирной продовольственной программой ООН. По его мнению, это поможет Украине в сложной ситуации и в то же время защитит рынок ЕС от демпинга цен на товары из Украины.

Associated Press ранее отмечало, что решение Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию с Украины в итоге привело к перенасыщению местных рынков и снижению цен. Это вызывает недовольство европейских фермеров.

Украинское зерно и масличные культуры поступают и остаются в беспрецедентных количествах в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Кроме того, украинский АПК начал экспортировать в Европу большое количество мяса птицы, яиц и меда, комментировало ситуацию министерство сельского хозяйства Венгрии.