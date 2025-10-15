Фицо призвал ЕС переключиться с обсуждения Украины на внутренние проблемы союза

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо в среду заявил, что Евросоюзу в настоящий момент необходимо сфокусироваться на решении собственных экономических и политических проблем вместо того, чтобы выносить на повестку каждой встречи украинское урегулирование.

"Я все более убежден, что постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС тем самым прикрываем неспособность решать наши фундаментальные задачи и проблемы", - написал Фицо в соцсети X.

По словам Фицо, ранее в среду он провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Антониу Коштой и был удивлен тому, что приоритетной темой предстоящего саммита ЕС заявлено украинское урегулирование.

"Я несколько раз напомнил Коште, что я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Европейской комиссии насчет решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители, которые делают европейскую экономику совершенно неконкурентоспособной", - отметил премьер.

Фицо подчеркнул, что словацкое правительство обязуется предоставить гораздо более конкретные предложения по решению этих проблем, чем те, которые в настоящее время включены в черновые варианты документов ЕС.

Ранее издание EUobserver со ссылкой на источники из числа европейских дипломатов сообщало, что Фицо собирается препятствовать переговорам по санкциям против РФ на встрече ЕС 23 октября.

13 октября Кошта сообщил, что во главе повестки саммита 23-24 октября - перспективы финансовой помощи Украине и давление на Россию.

30 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против сжиженного природного газа из РФ.

Для принятия пакета требуется единодушная поддержка государств ЕС.