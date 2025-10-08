Венгрия и Словакия могут затянуть процесс принятия 19-го пакета санкций против РФ

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Позиция Венгрии и Словакии может усложнить процесс введения в действие готовящегося 19-го пакета санкций против РФ, сообщает в среду EUobserver со ссылкой на источники.

"Венгрия и Словакия создали риск задержки с принятием 19-го пакета санкций, заявили дипломаты ЕС", - информирует портал.

Так, по его данным, Будапешт добивается исключения из предложенного в ЕС запрета на сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. Как сообщил один из дипломатов ЕС, премьер Словакии Роберт Фицо "может замедлить переговоры по санкциям против РФ на саммите", имея в виду встречу, намеченную на 23 октября.

Вместе с тем он отметил, что ранее Фицо уже не раз отказывался от применения права вето после того, как получал от ЕС не влекущее юридических обязательств обещание удовлетворить его требования, и привлекал внимание СМИ.

"Кажется, обычно это срабатывает", - резюмировал дипломат.

30 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет антироссийских санкций, включающий меры против СПГ из РФ.

Для принятия пакета требуется единодушная поддержка государств ЕС.