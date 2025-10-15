Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью CNN, что, если движение ХАМАС не станет выполнять пункт мирного плана США по сектору Газа о разоружении, Израиль может возобновить боевые действия.

"Я думаю о таком. Израиль вернется на те улицы, как только я дам добро на это. Если Израиль сможет выдвинуться и нанести удар по ХАМАС, он так и сделает", - сказал Трамп в ответ на вопрос, что может произойти в случае отказа движения разоружиться.

В то же время американский президент отметил, что настроен оптимистично в отношении перспектив установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке, особенно с учетом широкой международной поддержки таких инициатив.

"59 стран участвуют в этом", - подчеркнул Трамп, говоря о соглашении о прекращении огня в секторе Газа.

"Мы никогда не видели ничего подобного. Это происходит сейчас. Страны хотят быть частью Соглашений Авраама. Теперь Иран не проблема", - резюмировал президент США.

Соглашения Авраама о нормализации отношений были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко.

10 октября портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Трампу при выработке соглашения по сектору Газа пришлось лично поручиться за то, что Израилю не дадут снова вести военные действия в анклаве. По словам собеседников портала, заверения Трампа стали ключевым фактором, убедившим ХАМАС пойти на соглашение.