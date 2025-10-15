Поиск

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью CNN, что, если движение ХАМАС не станет выполнять пункт мирного плана США по сектору Газа о разоружении, Израиль может возобновить боевые действия.

"Я думаю о таком. Израиль вернется на те улицы, как только я дам добро на это. Если Израиль сможет выдвинуться и нанести удар по ХАМАС, он так и сделает", - сказал Трамп в ответ на вопрос, что может произойти в случае отказа движения разоружиться.

В то же время американский президент отметил, что настроен оптимистично в отношении перспектив установления долгосрочного мира на Ближнем Востоке, особенно с учетом широкой международной поддержки таких инициатив.

"59 стран участвуют в этом", - подчеркнул Трамп, говоря о соглашении о прекращении огня в секторе Газа.

"Мы никогда не видели ничего подобного. Это происходит сейчас. Страны хотят быть частью Соглашений Авраама. Теперь Иран не проблема", - резюмировал президент США.

Соглашения Авраама о нормализации отношений были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко.

10 октября портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что Трампу при выработке соглашения по сектору Газа пришлось лично поручиться за то, что Израилю не дадут снова вести военные действия в анклаве. По словам собеседников портала, заверения Трампа стали ключевым фактором, убедившим ХАМАС пойти на соглашение.

Дональд Трамп Израиль ХАМАС Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });