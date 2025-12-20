Поиск

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

Фото: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В сухопутных войсках Таиланда заявили о продолжении активных боевых действиях против армии Камбоджи в важнейших точках на границе двух стран, включая тайскую провинцию Сисакет, сообщило в субботу издание Bangkok Post.

В армии Таиланда отметили, что камбоджийские военные продолжают наносить артиллерийские удары и используют бронетехнику сразу на нескольких участках. Кроме того, ночью над тайскими позициями были замечены скопления беспилотников, включая ударные дроны.

По данным тайской стороны, войска Камбоджи попытались закрепиться в провинции Сурин, открыли огонь по солдатам Таиланда у руин храмового комплекса Та Квай; армия Таиланда вела ответный огонь. Ранее тайцы взяли стратегически важную высоту возле этого храма.

Таиланд и Камбоджа ведут территориальный спор в связи с тем, как в колониальную эпоху была проведена граница между ними. Разногласия вылились в пять дней боев в июле 2025 года, стороны прекратили огонь благодаря содействию США.

Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 800 тыс. человек пришлось покинуть свои дома; сообщается о гибели не менее 38 человек.

В Пномпень прибыл спецпосланник МИД КНР Китая по делам Азии Дэн Сицзунь с целью способствовать урегулированию конфликта Камбоджи и Таиланда. Противостояние стран обсудят в понедельник в Куала-Лумпуре на заседании глав МИД стран АСЕАН.

Президент США Дональд Трамп обещал, что приложит все усилия для урегулирования нового вооруженного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

