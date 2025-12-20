Поиск

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Неопознанный разбившийся БПЛА обнаружили накануне на западе Турции в провинции Балыкесир, сообщает в субботу Hurriyet.

По данным издания, местные жители услышали вечером, как в поле упал этот дрон.

Власти отправили на место крушения саперов, следователей и служебных собак и обыскали аппарат на предмет взрывчатки. На БПЛА не нашли изображений флагов, эмблем и надписей. Позднее беспилотник увезли в Анкару для обследования.

Hurriyet напоминает, что еще один рухнувший беспилотник тоже нашли в пятницу - в провинции Коджаэли на северо-западе страны.

Вечером 15 декабря министерство обороны Турции заявило, что истребители F-16 ВВС Турции сбили беспилотник, приблизившийся к воздушному пространству страны со стороны Черного моря. По данным турецкого министерства, дрон потерял управление. В целях безопасности его уничтожили турецкие военные.

В Анкаре не сообщили, кому принадлежал БПЛА.

