СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Венесуэла, несмотря на введенную США блокаду, отправила из своих портов два танкера, против которых Вашингтон не вводил санкции, сообщило в субботу издание Axios.

"Венесуэла проверяет на прочность блокаду в отношении подсанкционных танкеров, позволив двум судам с нефтью, в том числе, одному с вооруженным эскортом, выйти из своих портов. Ни один из этих танкеров на находится под санкциями США", - говорится в публикации.

По данным Axios, суда направляются в КНР.

"Это "план Б" для президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - приводит портал слова соучредителя компании по отслеживанию морских судов Tanker Trackers Самира Мадани. Он отметил, что десятки танкеров, фигурирующих в санкционных списках США, пока остаются в венесуэльских водах.

Портал приводит мнение советников президента США, что американские военные могут задержать эти суда, в частности, из-за того, что Дональд Трамп ранее объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией за кражу американских активов, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Однако Белый дом считает законной работу американской компании Chevron Corp. с венесуэльской PDVSA, находящейся с 2019 года под санкциями. Минфин США выдал лицензию, которая выводит сотрудничество Chevron Corp и PDVSA из-под действия ограничений.

СМИ неоднократно указывали, что США проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки ее президента Николаса Мадуро.

На этой неделе Трамп заявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. В интервью NBC президент заявил, что вариант военной операции против Венесуэлы по-прежнему остается на повестке дня в Вашингтоне.