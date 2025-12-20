Поиск

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Венесуэла, несмотря на введенную США блокаду, отправила из своих портов два танкера, против которых Вашингтон не вводил санкции, сообщило в субботу издание Axios.

"Венесуэла проверяет на прочность блокаду в отношении подсанкционных танкеров, позволив двум судам с нефтью, в том числе, одному с вооруженным эскортом, выйти из своих портов. Ни один из этих танкеров на находится под санкциями США", - говорится в публикации.

По данным Axios, суда направляются в КНР.

"Это "план Б" для президента Венесуэлы Николаса Мадуро", - приводит портал слова соучредителя компании по отслеживанию морских судов Tanker Trackers Самира Мадани. Он отметил, что десятки танкеров, фигурирующих в санкционных списках США, пока остаются в венесуэльских водах.

Портал приводит мнение советников президента США, что американские военные могут задержать эти суда, в частности, из-за того, что Дональд Трамп ранее объявил венесуэльский режим иностранной террористической организацией за кражу американских активов, "терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Однако Белый дом считает законной работу американской компании Chevron Corp. с венесуэльской PDVSA, находящейся с 2019 года под санкциями. Минфин США выдал лицензию, которая выводит сотрудничество Chevron Corp и PDVSA из-под действия ограничений.

СМИ неоднократно указывали, что США проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки ее президента Николаса Мадуро.

На этой неделе Трамп заявил о блокаде всех подсанкционных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. В интервью NBC президент заявил, что вариант военной операции против Венесуэлы по-прежнему остается на повестке дня в Вашингтоне.

Венесуэла США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы

Что случилось этой ночью: суббота, 20 декабря

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

 Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

 США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

 Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

Госсекретарь США не верит в ухудшение отношений с Россией из-за Венесуэлы

В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения

 В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7932 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2495 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });