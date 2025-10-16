Премьер-министр Пакистана назвал действия Кабула решающими для урегулирования на границе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что действия Кабула в данный момент являются решающими в плане перспектив прекращения огня на границе с Афганистаном, передает телеканал "Аль-Арабийя".

"Если через 48 часов они захотят решить проблемы и удовлетворить наши реальные требования, то мы готовы к этому", - сказал он.

В МИД Пакистана 15 октября заявили, что Исламабад и Кабул договорились о прекращении огня на 48 часов. За это время "стороны конфликта предпримут искренние усилия по его разрешению путем конструктивного диалога", добавили в министерстве.

Пакистан обвиняет афганские власти в укрывательстве членов радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в России). Исламабад утверждает, что группировка совершает атаки на территории Пакистана, но Кабул отвергает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

В минувшие выходные в Кабуле заявили, что афганские силы атаковали несколько пакистанских военных постов и убили 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и убили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем.