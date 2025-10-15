Поиск

МИД Пакистана сообщил о прекращении огня с Афганистаном на 48 часов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В МИД Пакистана в среду заявили, что Исламабад и Афганистан добились соглашении огня о прекращении огня на 48 часов, сообщает в среду Dawn.

"Правительства Пакистана и Афганистана по просьбе последнего и по обоюдному соглашению достигли временного перемирия на 48 часов с 18:00 среды по местному времени (16:00 по Москве)", - приводит портал выдержки из заявления МИД.

В ведомстве добавили, что в течение срока перемирия "стороны конфликта предпримут искренние усилия по его разрешению путем конструктивного диалога".

В выходные в Кабуле заявили, что афганские силы атаковали несколько пакистанских военных постов и ликвидировали 58 пакистанских солдат в ответ на неоднократные нарушения афганской территории и воздушного пространства. Пакистанские военные сообщили о меньших потерях, заявив, что потеряли 23 солдата и уничтожили более 200 "талибов и связанных с ними террористов" ответным огнем.

Напряженность остается высокой с прошлой недели, когда правительство "Талибана" обвинило Пакистан в нанесении авиаударов по Кабулу. Пакистан не признает эти обвинения.

Однако Пакистан ранее уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы радикальной исламистской группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП, запрещена в РФ), которая не связана с афганскими талибами, но является их союзником.

Пакистан обвиняет Кабул в укрывательстве этой группировки. Кабул отрицает эти обвинения, заявляя, что не позволяет использовать свою территорию против других стран.

