США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

Николас Мадуро Фото: Jesus Vargas/Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Кампания давления США на Венесуэлу направлена на то, чтобы венесуэльский президент Николас Мадуро сложил с себя полномочия главы государства, сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Источники заявили CNN: цель - надавить на Мадуро, чтобы он сам ушел в отставку, в том числе при помощи достоверной угрозы того, что США применят военную силу, если Мадуро не покинет должность", - информирует телеканал.

"По словам источников, недавние удары в Карибском море по лодкам, экипажи которых США обвиняли в перевозке наркотиков, это четкий сигнал для Мадуро. Администрация США весьма настроена на то, чтобы связать венесуэльского лидера с наркоторговцами и наркокартелями", - отмечает CNN.

Телеканал поясняет, что администрация президента США Дональда Трампа месяцами готовила почву для потенциальной военной акции в Венесуэле. Но пока нет прямых указаний на то, что США собираются нанести удар непосредственно по лидеру Венесуэлы. В то же время источники утверждали, что атаки ВС США на лодки - лишь начало более масштабной операции против наркотрафика и Мадуро.

Однако ранее на этой неделе глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Элвин Холси, который курирует военные операции в регионе, неожиданно объявил, что уйдет в отставку в декабре, менее чем через год после получения должности. Собеседники CNN рассказывали, что между ним и шефом Пентагона Питом Хегсетом нарастали разногласия: Хегсет считал, что Южное командование действует недостаточно решительно против наркоторговцев и не делится всей информацией об операциях; в командовании же считали, что нынешние операции в Карибском море не являются законными.

CNN поясняет, что в Пентагоне некоторые военные юристы подняли вопрос о законности ударов по лодкам, которые по версии США, перевозили наркотики. В то же время сотрудники военного ведомства признавали в разговоре с телеканалом, что внутренние разногласия вряд ли изменят политику США на этом направлении.

По данным телеканала, изложенные американским Минюстом аргументы, что наркоторговцы представляют непосредственную угрозу для США, предоставляют администрации возможность наносить удары в Карибском море и, потенциально, не только там; дают повод для односторонних действий против широкого спектра целей в регионе.