Стратегические бомбардировщики ВВС США пролетели вблизи Венесуэлы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer пролетели вблизи побережья Венесуэлы над нейтральными водами Карибского моря, сообщает издание Defense Brief.

По его информации, бомбардировщики, в частности, пролетели рядом с венесуэльскими островами Ла Орчила и Гран Роке, которые расположены примерно в 150 км от столицы страны Каракаса. На этих островах размещены венесуэльские военные объекты.

Бомбардировщики поднимались с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что силы спецопераций США в ходе своих тренировок совершали полеты на вертолетах над Карибским морем менее чем в 140 км от северного побережья Венесуэлы.

По словам источника издания, вертолеты участвовали в практических занятиях, которые могут быть подготовкой к более масштабным силовым акциям против перевозчиков наркотиков, в том числе к операциям на территории Венесуэлы.

Ранее телеканал NBC News проинформировал, что президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что дал ЦРУ полномочия проводить тайные антиправительственные операции в Венесуэле.

В среду газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что администрация американского лидера без огласки наделила ЦРУ правом организовывать секретные операции в Венесуэле против властей страны.

В публикации отмечается, что при этом оперативники ЦРУ получили право на действия, включающие физическое устранение лиц, и на различные операции в регионе Карибского моря. Спецслужба сможет действовать самостоятельно или в рамках более масштабных военных операций США.

ВВС США B-1B Lancer Венесуэла
