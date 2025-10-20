Поиск

Дипломаты ЕС не ждут скорого согласования использования российских активов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Евросоюзу вряд ли удастся достичь договоренности по использованию российских замороженных активов для помощи Украине, пишет европейская редакция издания Politico перед намеченной на этот день в Люксембурге встречей глав МИД стран ЕС и запланированным на 23 октября саммитом Евросоюза в Брюсселе.

По словам трех дипломатов ЕС, которые общались с журналистами перед мероприятиями, шансы на быструю договоренность об использовании этих активов невелики из-за сохраняющихся опасений Бельгии, где хранится большинство активов, а также упорного противодействия Венгрии. Как ожидается, на мероприятиях в Люксембурге и Брюсселе будут обсуждаться дальнейшие санкции против России, а также использование российских замороженных активов в виде "репарационного займа" для Украины.

Ранее Politico сообщало, что бельгийский премьер Барт Де Вевер на недавнем неформальном саммите ЕС в Копенгагене выразил опасения в связи с такими планами. Он заявил, что схема Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, по сути, приравнивается к конфискации. По его словам, "различие между "репарационным кредитом" и конфискацией на деле крайне незначительно, и если эти активы останутся замороженными на длительный срок, то такую схему могут расценивать как квазиконфискацию".

Де Вевер потребовал от Евросоюза больше гарантий для своей страны, указывая на возможные юридические последствия такого шага.

Financial Times сообщала, что страны ЕС нарастили давление на Бельгию в связи с тем, что она не спешит предоставить разрешение использовать находящиеся в ее юрисдикции замороженные активы России для поддержки Украины.

