ЕС предлагает направить часть кредита за счет замороженных активов РФ на закупку вооружений для Киева у США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В ЕС выдвинули предложение закупать у США вооружения для Украины за счет кредита, который планируется выделить с использованием замороженных российских активов, сообщает в пятницу газета Financial Times (FT).

"ЕС предложил использовать часть предлагаемого кредита в размере 140 млрд евро, обеспеченного замороженными активами России, для закупки американского оружия для Украины, при условии, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Киев. (...) Цель этого предложения - использовать крупные контракты на закупку оружия, чтобы удержать США на своей стороне", - пишет FT со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) выдвигала предложение об использовании замороженных российских активов, находящихся на счету бельгийского депозитария Euroclear, для обеспечения "репарационного кредита Украине". Бельгия выразила опасения по этому поводу, так как такое использование активов можно счесть квазиконфискацией, и оно будет иметь юридические последствия.

Согласно документу, ЕК предлагает направить большую часть "репарационного кредита" на закупку вооружений, а также на поддержку Украины и европейской оборонной промышленности.

Кроме того, ЕК добавила в проект положения о том, что ЕС не исключает "сотрудничества с международными партнерами, которые обязуются предоставить существенную дополнительную поддержку Украине", хотя ранее по просьбе Франции в документе было зафиксировано, что ЕС будет отдавать предпочтение европейскому оружию.

Также FT сообщает, что, согласно документу, ЕК призвала союзников по G7 и другие государства "усилить свою поддержку Украины наряду с ЕС". Речь может идти о мерах аналогичных "репарационному кредиту", к примеру, за счет активов, иммобилизованных в юрисдикции Британии и Канады.

Накануне состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. В нём Трамп дал понять, что США сами нуждаются в крылатых ракеты дальнего действия "Томагавк".

До этого Трамп Трамп заявлял, что рассматривает различные варианты военной помощи Украине. По словам американского лидера, украинская сторона "хочет что-то наступательное".

