Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров обсудили по телефону предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине, сообщил Госдепартамент.

"Госсекретарь отметил важность предстоящих контактов. Это - возможность сотрудничества Москвы и Вашингтона ради продвижения устойчивого решения российско-украинского конфликта в соответствии с виденьем президента Дональда Трампа", - добавили в Госдепе.

Министры обсудили следующие шаги после телефонного разговора Трампа и президента России Владимира Путина, состоявшегося 16 октября.

Ранее об этом разговоре сообщили на Смоленской площади.

"Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом", - заявил МИД.