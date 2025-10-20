Рябков сообщил, что контакты с США по разным линиям не прерываются

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Контакты между Москвой и Вашингтоном по разным линиям не прерываются, возможность подготовки каких-либо документов к будущей встрече глав внешнеполитических ведомств России и США будет зависеть от ситуации, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Зависит от ситуации. Дело в том, что контакты с американцами по разным линиям, они не прерываются, и формат бывает разный. Кое-что иногда кладется на бумагу, хотя может быть и не в форме каких-то нот, а в другой стилистике, в других жанрах", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, будут ли готовиться какие-то документы к встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио.