Песков допустил, что встреча Путина и Трампа состоится в течение двух недель

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в течение двух недель символизируют общее понимание о необходимости не откладывать переговоры в долгий ящик, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже. Это общее понимание - что не нужно ничего откладывать в долгий ящик", - сказал Песков журналистам в пятницу.

У представителя Кремля также поинтересовались, известно ли, где может состояться встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио.

"Они будут договариваться и сами об этом расскажут", - ответил Песков.

Накануне Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп после переговоров заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште. Президент США также сказал, что его встреча с российским коллегой может состояться через пару недель.



