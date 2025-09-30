NASA планирует создать на Луне поселение к 2035 году

Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - NASA собирается построить на Луне к 2035 поселение для астронавтов, сообщил исполняющий обязанности главы управления Шон Даффи, выступая на Международном конгрессе астронавтики в Сиднее.

"Мы собираемся создать устойчивые условия жизни людей на Луне, - сказал Даффи. - Не просто аванпост, а целое поселение".

По его словам, для обеспечения жизнедеятельности поселения будет использоваться атомная энергия. Реактор весом менее 15 тонн будет способен производить 100 кВт электроэнергии. Этого количества достаточно для обеспечения лунной базы электроэнергией в течение 14 лунных ночей, когда солнечные панели будут неэффективны.

Даффи заявил, что США "вернутся на Луну, и на этот раз, когда мы установим наш флаг, мы останемся там". Поселение сможет постоянно принимать астронавтов и будет построено из материалов, найденных на поверхности Луны.

Уже в феврале следующего года NASA запустит миссию Artemis II с четырьмя астронавтами на борту в первую за более чем 50 лет пилотируемую экспедицию на Луну. Астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. В ходе миссии Artemis II астронавты испытают ракету Space Launch System и космический корабль Orion, которые в конечном итоге доставят людей на Луну. За 10 дней экипаж совершит облет Луны прежде чем вернуться на Землю.

Но серьёзное испытание для NASA ждёт в середине 2027 года с запуском миссии Artemis III, в рамках который планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны. В сентябре Даффи заявлял, что в рамках миссии Artemis III по исследованию Луны астронавты будут находиться на планете от восьми до двенадцати дней. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели - строительству постоянной базы на Луне.