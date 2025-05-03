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США собрались прекратить финансирование программы лунной ракеты SLS и корабля Orion

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты намерены прекратить финансирование программы запусков сверхтяжелой лунной ракеты-носителя SLS и пилотируемого корабля Orion после их третьего полета в рамках проекта Artemis, планируемого в 2027 году, следует из проекта федерального бюджета на 2026 год.

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Финансирование "чрезвычайно дорогой и затянутой" программы разработки ракеты Space Launch System (SLS) и капсулы Orion будет прекращено после третьего полета, в ходе которого американские астронавты должны высадиться на Луну. Только один запуск SLS оценивается в $4 млрд., а стоимость ее разработки уже превышена на 140%. По данным на 2024 год, расходы уже составили более $32 млрд.

"Бюджет профинансирует программу по замене полетов SLS и Orion на Луну более эффективными по затратам коммерческими системами, которые будут поддерживать более амбициозные последующие лунные миссии", - говорится в документе.

Бюджет также предполагает прекращение работ по созданию лунной орбитальной станции Gateway, разрабатываемой с международными партнерами, которая использовалась бы для поддержки запланированных пилотируемых миссий на Луну с помощь ракеты SLS и корабля Orion.

США SLS Orion Луна
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