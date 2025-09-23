NASA отправит миссию Artemis II с четырьмя астронавтами к Луне в апреле 2026 г.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Запуск миссии Artemis II для облета Луны с четырьмя астронавтами состоится не ранее апреля следующего года, сообщила на пресс-конференции во вторник помощник заместителя администратора NASA Лакиша Хокинс.

По ее словам, основная подготовка к полету должна быть завершена уже в феврале 2026 года. При этом она подчеркнула, что основным приоритетом миссии является безопасность экипажа пилотируемого корабля Orion. Он должен будет совершить один облет Луны и вернуться на Землю, приводнившись в Тихом океане.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года. В ходе миссии Artemis III в 2027 корабль должен совершить посадку на Луну, и астронавты высадятся на поверхность естественного спутника Земли. В 2028 году планируется пилотируемая миссия Artemis IV, в рамках которой корабль Orion состыкуется с окололунной станцией, а затем астронавты высадятся на поверхность Луны.