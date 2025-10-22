Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным. Вместе с тем, он полагает, что обе стороны украинского конфликта хотят мира.

- ПСЖ разгромил "Байер" в Лиге чемпионов УЕФА со счетом 7:2. "Барселона" забила шесть мячей "Олимпиакосу".

- Украденные из Лувра драгоценности оценили в 88 млн евро. Такова оценка директора музея.

- Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам. Ассоциация лыжных видов спорта России заявила о разочаровании.

- Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение. За прошедшие сутки у берегов полуострова случилось восемь землетрясений.