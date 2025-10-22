Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 22 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным. Вместе с тем, он полагает, что обе стороны украинского конфликта хотят мира.

- ПСЖ разгромил "Байер" в Лиге чемпионов УЕФА со счетом 7:2. "Барселона" забила шесть мячей "Олимпиакосу".

- Украденные из Лувра драгоценности оценили в 88 млн евро. Такова оценка директора музея.

- Совет FIS отказал в допуске российских лыжников к международным стартам. Ассоциация лыжных видов спорта России заявила о разочаровании.

- Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение. За прошедшие сутки у берегов полуострова случилось восемь землетрясений.

Комитет Сената США готовится принять три законопроекта об усилении давления на РФ

Трамп ожидает через два дня большей ясности относительно встречи с Путиным

Журналист NBC сообщил, что подготовка к встрече Путина и Трампа приостановлена

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп заявил о готовности стран Ближнего Востока ввести войска в Газу при необходимости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
