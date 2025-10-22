Поиск

У берегов Камчатки случилось восемь землетрясений за сутки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения, которое случилось 30 июля; за сутки зарегистрировано восемь наиболее заметных сейсмособытий, сообщает Главное управление МЧС России по региону в среду.

"За сутки произошло восемь афтершоков магнитудой от 3,6 до 4,8. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до 7 баллов.

