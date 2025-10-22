Поиск

Жители Камчатки ощутили четырехбалльное землетрясение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло в среду в акватории Авачинского залива возле Петропавловска-Камчатского, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 11:37 по местному времени (2:37 мск), находился в 56 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 57 км под морским дном.

Энергетический класс сейсмособытия составил 12,5.

По данным МЧС, в различных районах городов Петропавловск-Камчатский и Елизово землетрясение ощущалось силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.

