Агентство, отвечающее за ядерный арсенал США, отправит в неоплачиваемые отпуска 80% персонала

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Национальное агентство США по ядерной безопасности (NNSA), которое отвечает за производство и хранение ядерного оружия, намерено отправить в неоплачиваемые отпуска 80% своих сотрудников из-за шатдауна, сообщил телеканал CBS.

NNSA уведомило членов Конгресса США, что в выходные у него закачиваются средства для выплаты зарплаты и покрытия расходов, так как законодатели до сих пор не смогли согласовать законопроект о продлении финансирования деятельности госучреждений.

Предполагается, что около 1400 сотрудников будут отправлены в неоплачиваемый отпуск, 375 продолжат работу, сообщило агентство.

Министерство энергетики США, которому подчиняется агентство, заявило, что оставшиеся сотрудники будут выполнять функции в трёх программных областях: техническое обслуживание, разработка, производство и обеспечение безопасности ядерного оружия.

Сохраняющийся персонал - это сотрудники, которые должны оставаться на работе во время остановки производства, отметили в министерстве. Что касается программ по вооружениям, этот персонал, в частности, будет осуществлять надзор за остановкой или обслуживанием критически важных систем управления, связанных с ядерными материалами.