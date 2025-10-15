Поиск

Сенат США в восьмой раз отклонил законопроект о продлении финансирования правительства

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сенат США в восьмой раз отклонил законопроект республиканцев о продолжении финансирования правительства, ранее принятый Палатой представителей, сообщают в среду американские СМИ.

Согласно сообщению, против проекта выступили 49 законодателей, 45 проголосовали "за", шесть сенаторов не приняли участие в голосовании.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун выразил мнение, что "демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья".

1 октября с 00:00 часов по восточному времени США (07:00 по Москве) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал шатдаун "беспрецедентной возможностью" для сокращения штатов агентств и сообщил, что намерен обсудить с директором Управления административно-бюджетной политики Белого дома Расселом Воутом "какое из многочисленных агентств демократов" следует сократить.

