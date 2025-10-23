Под новые санкции ЕС подпали помощник Медведева, ректор ВШЭ и генерал-лейтенант КНДР

Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ЕС в рамках 19-го пакета против РФ пополнил "черные списки" еще 21 физическим лицом.

В частности, согласно постановлению Совета ЕС, в перечень лиц добавили Олега Осипова - помощника заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, а также ректора Высшей школы экономики Никиту Анисимова.

Кроме того, в списки внесли генерал-лейтенант Корейской народной армии Чха Ён Бома.





