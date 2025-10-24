Демократы в Сенате США попробуют отменить пошлины Трампа на товары из Канады

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Сенаторы от Демократической партии США намерены инициировать голосование об отмене введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары, в частности, из Канады, сообщил в пятницу лидер меньшинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер.

"В ближайшие недели сенаторы-демократы будут добиваться голосования по отмене введенных Дональдом Трампом наносящих вред пошлин на товары из Канады и других стран", - написал Шумер в соцсети X.

По мнению сенатора, данные пошлины ведут к росту цен в США. "Это сумасшествие должно быть прекращено", - отметил он.

При этом, издание The Hill отмечает, что голосование по данном проекту резолюции, скорее всего, не принесет Шумеру успеха, поскольку у демократов нет большинства в Сенате. Даже в случае, если резолюцию одобрят в Конгрессе, президент США может применить право вето.

Ранее Трамп объявил о прекращении торговых переговоров с Канадой. Это произошло в связи с его недовольством из-за использования Канадой в рекламе высказываний 40-го президента США Рональда Рейгана о пошлинах.

В свою очередь, премьер Канады Марк Карни заявил о готовности возобновить торговые переговоры с США, как только Вашингтон будет готов.

1 августа Трамп подписал указ о повышении пошлин для Канады с 25% до 35%.