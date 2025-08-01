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Трамп с 1 августа повысил пошлины для Канады с 25 до 35%

Премьер-министр Онтарио призвал ответить введением 50% пошлин на сталь и алюминий

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%, говорится в заявлении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ, повышающий таможенный тариф для Канады с 25% до 35%, причем более высокий тариф должен вступить в силу 1 августа 2025 года", - сообщила администрация президента.

Отмечается, что действия Трампа стали ответом на отказ Канады "сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила", а также ответные меры, принятые против США "за действия президента по устранению этой необычной и экстраординарной угрозы".

В заявлении подчеркивается, что товары, на которые распространяется льготный тарифный режим в соответствии с соглашением между США, Мексикой и Канадой (USMCA), по-прежнему не подпадают под действие новых тарифов.

Уточняется, что товары, перевозимые транзитом через другую страну, чтобы избежать 35% тарифа, вместо этого будут облагаться налогом в размере 40%.

Тем временем премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд назвал повышение тарифов тревожным и заявил, что Оттава должна ответить 50-процентными пошлинами на американскую сталь и алюминий.

"Канада не должна соглашаться ни на что меньшее, чем на правильную сделку", - заявил Форд в социальной сети.

"Сейчас не время отступать. Мы должны стоять на своем", - добавил он.

Дональд Трамп Канада Онтарио США
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