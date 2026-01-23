Поиск

Французские военные начнут в феврале трехмесячные учения

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Крупные военные учения Франции под названием "Орион-26" пройдут с 8 февраля по 30 апреля, сообщает в пятницу газета "Фигаро".

В маневрах примут участие около 12,5 тыс. военных, 25 кораблей, в том числе авианосец "Шарль де Голль", 140 самолетов и вертолетов. Планируется задействовать свыше 1 тыс. беспилотников разных видов.

Отмечается, что в учениях будут участвовать военные из 24 других стран, главным образом, европейских.

По словам вице-адмирала Ксавье де Верикура, ответственного в генштабе ВС Франции за организацию "Ориона-26", эти учения "особенно сложные". "Они позволят продемонстрировать способность Франции первой вступать в зону боевых действий и возглавлять международную коалицию", - отметил он.

