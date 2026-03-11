Страны МЭА поставят на рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей из своих стратегических резервов для снижения ценовой напряженности из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщило МЭА. Это решение принято на внеочередном совещании 10 марта.

Запасы будут предоставлены в сроки в зависимости от национальных обстоятельств каждой страны-участницы, а также будут дополнены стратегическими резервами ряда некоторых стран.

Страны-участницы МЭА располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти. Таким образом, на рынок планируется высвободить треть от общего объема. Также страны, входящие агентство, имеют 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.