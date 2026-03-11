Венецианская биеннале может лишиться субсидии ЕК в 2 млн евро из-за допуска России

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия пригрозила организаторам Венецианской биеннале в отказе в европейском гранте в 2 млн евро в случае допуска России к участию в выставке, подтвердил на брифинге пресс-секретарь ЕК Тома Ренье.

"Фонд Венецианской биеннале получает поддержку для кинопроизводства, кинорынка и обучения по программе Creative Europe MEDIA. Речь идет о гранте в 2 млн евро на три года для поддержки продюсеров фильмов, иммерсивных технологий и образования", - сказал он.

Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен и член Еврокомиссии по вопросам культуры Гленн Микаллеф в совместном заявлении 10 марта раскритиковали Фонд Венецианской биеннале за разрешение России вновь открыть свой национальный павильон на 61-й Международной художественной выставке Венецианская биеннале 2026 года.

"Если Фонд биеннале продолжит придерживаться своего решения разрешить участие России, мы рассмотрим дальнейшие шаги, включая приостановку или прекращение действия гранта ЕС", - говорится в заявлении европейских чиновников.