В Ормузском проливе в среду под обстрел попали уже три судна

Одно из них получило серьезный ущерб

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В общей сложности три транспортных судна, проходившие через Ормузский пролив, попали под обстрелы в среду. Об этом сообщают в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, за утро среды ударам подверглись контейнеровоз у берегов Рас-эль-Хаймы (ОАЭ), сухогруз у берегов Омана и сухогруз у берегов Дубая (ОАЭ).

Суда, подвергшиеся атакам у берегов ОАЭ, не сильно пострадали, и никто из экипажа не получил ранений. Вместе с тем на сухогрузе у берегов Омана начался пожар, в результате чего капитан запросил помощь и приказал экипажу эвакуироваться.

По сообщениям CNN, позже в министерстве транспорта Таиланда заявили, что 20 членов команды шедшего под таиландским флагом сухогруза Mayuree Naree были спасены оманскими ВМС, еще три человека числятся пропавшими без вести. Отмечается, что после попадания по судну ракеты произошел взрыв и начался пожар в машинном отделении, где как раз находились пропавшие три члена экипажа.

Телеканал напоминает, что с начала конфликта под удар попали всего 13 судов в ближневосточном регионе.

Ранее КСИР предупреждал, что любое судно, проходящее через пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.