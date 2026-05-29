В Астане заявили, что альтернативы КТК для Казахстана пока нет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстан рассматривает систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) как основной вариант экспорта нефти на внешние рынки, все остальные маршруты лишь дополнительные, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"У нас неправильно ваши коллеги (журналисты - ИФ) интерпретируют информацию о том, что Казахстан рассматривает какие-то альтернативные маршруты. Правильное всё-таки определение будет дополнительные маршруты", - сказал Аккенженов журналистам в пятницу в Астане.

"На сегодняшний момент КТК способен транспортировать 82 миллиона тонн нефти, альтернативы этому трубопроводу на сегодняшний момент нет", - добавил он.

По его словам, на сегодня нет подобного трубопровода, который мог бы эти объемы из Казахстана транспортировать на международные рынки.

"Поэтому все, о чем мы говорим, это дополнительные маршруты. Мы рассматриваем любые дополнительные маршруты", - отметил министр.

Он напомнил, что республика сейчас в качестве дополнительных использует трубопровод Казахстан - Китай, определенные объемы транспортируются через Каспийское море, через Азербайджан и по маршруту Актау - Махачкала.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.