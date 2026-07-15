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МВФ отметил сокращение возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Возможности мировой экономики для смягчения удара от сокращения поставок энергоносителей через Ормузский пролив в связи с возобновлением боевых действий между США и Ираном уменьшаются, заявил Международный валютный фонд.

Негативное влияние конфликта на глобальную экономику оказалось меньше, чем предполагалось в конце февраля, в основном потому, что цены на энергоносители не выросли так резко, как ожидали многие экономисты. Это было обусловлено наличием смягчающих факторов в виде наращивания поставок другими производителями нефти и использованием резервов, а также способностью предприятий и домохозяйств быстро переключаться на альтернативные источники.

Однако эти смягчающие факторы имеют пределы, которые будут проверены на прочность при длительном закрытии пролива, предупреждает МВФ.

"В этот раз первоначальный удар смягчился тем, что у энергетических рынков было пространство для маневра, - говорится в заявлении фонда. - По мере того, как напряженность в Ормузском проливе вновь обостряется, это пространство становится все меньше и продолжает сокращаться, поскольку резервные мощности уже были задействованы, а запасы уменьшились".

На прошлой неделе МВФ пересмотрел прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 3% с ожидавшихся в апреле 3,1%. При этом он предупредил, что подъем может оказаться слабее, если конфликт на Ближнем Востоке обострится.

С тех пор ситуация ухудшилась. Нарушение достигнутого в июне соглашения о прекращении огня и, как следствие, задержка с полным открытием пролива привели к новому скачку цен на нефть.

"Быстрое восстановление поставок имеет решающее значение для предотвращения дальнейшего ущерба мировой экономике", - заявили в МВФ.

По расчетам фонда, в период с начала марта по конец мая закрытие пролива привело к сокращению поставок нефти на рынки более чем на 1,1 млрд баррелей, что эквивалентно примерно 10 дням мирового потребления.

По мнению директора по стратегии МВФ Кристиана Мумссена, факторы, компенсировавшие друг друга и предотвратившие более сильное негативное влияние войны на экономический рост, сохранятся, но очень длительные перебои в поставках энергоносителей, безусловно, повлияют на перспективы. Он отметил, что очень сложно сказать, каким будет прогноз фонда относительно темпов роста мирового ВВП в октябре (следующее запланированное время публикации отчета МВФ).

Иран МВФ США Ормузский пролив
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