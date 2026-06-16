Фрегат РФ в Ла-Манше произвел упредительную стрельбу из-за опасно сближавшейся британской яхты

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу по курсу гражданской яхты, которая не реагировала на сигналы и опасно сближалась.

"Сегодня, 16 июня, в 12:45 экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там заявили, что экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале.

"Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало. В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры судно продолжало опасное сближение", - сообщили военные.

"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля", - заявили в ведомстве.

"Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента", - заявили российские военные.

Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат также вооружен ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

31 марта помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот РФ сопровождает суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана.