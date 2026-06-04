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Мадьяр заявил об отсутствии возражений к началу переговоров Украины и ЕС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Будапеште не имеют ничего против открытия первого этапа переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Об этом пишет сербская "Политика".

По его словам, Венгрия добилась больших успехов в переговорах с Украиной по правам закарпатских венгров, которые на Украине не имели основных прав, но скоро их получат. В ответ Киев получил согласие Будапешта на открытие первого этапа переговоров о вступлении в ЕС.

"Результат этого заключается в том, что ЕС может открыть первую главу в переговорах о вступлении", - сказал Мадьяр.

Он отметил, что в вопросе прав венгерского меньшинства на Украине достигнут прорыв: венгерская и украинская стороны достигли соглашения на техническом уровне относительно языковых, образовательных, культурных и политических прав закарпатских венгров. Теперь Венгрия ждет соответствующих поправок в действующем украинском законодательстве.

ЕС Украина Петер Мадьяр Венгрия Евросоюз
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