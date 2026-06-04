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МИД РФ не увидел разницы в подходах США и Европы к урегулированию украинского кризиса

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящий момент не видит разницы в сути подходов США и Европы к урегулированию украинского кризиса.

"Как президент Путин неоднократно говорил, мы готовы к переговорам, но не видим готовности на той стороне", - сказал Лавров в интервью RT.

"И, самое главное, не видим договороспособных партнеров", - добавил российский министр.

Лавров отметил, что недавние заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что "Соединенные штаты не посредник (в украинском урегулировании - ИФ), потому что США последовательно поддерживают Украину, продолжая в тех же объемах, которые требовались, поставлять оружие и военную технику", свидетельствуют о том, что "тут уже нет, по сути дела, различий между сутью подходов Соединенных Штатов и Европы".

"Внешнее обрамление, конечно, у Соединенных штатов оно гораздо более позитивное, потому США с момента прихода Дональда Трампа во второй раз в Белый дом всегда выступали за диалог с Россией. И президенты регулярно находятся в контакте - помимо Анкориджа много раз говорили по телефону, мы с Рубио встречались пару раз лично и периодически общаемся по телефону", - напомнил министр.

Тем не менее, по его словам, "важен не только сам по себе диалог, хотя это так - он важен, но важно и реализовывать то, о чем договорились".

"Я еще раз хочу сказать: на Аляске было достигнуто понимание, очень четкое, на основе конкретного предложения Соединенных Штатов. И если бы Соединенные Штаты свою инициативу продвигали бы по-настоящему, я думаю, что мы уже давно бы были за столом переговоров, и военные действия были бы прекращены", - заявил Лавров.

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