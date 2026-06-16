Турция выразила готовность вновь принять переговоры по украинскому урегулированию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Турция готова снова принять российско-украинские переговоры, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

"Я передал господину Лаврову, что наша страна готова еще раз к очередным переговорам по дипломатическому урегулированию", - сказал Фидан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве во вторник.

По словам Фидана, Турция желает, чтобы конфликт завершился "в самое кратчайшее время и мирным путем".

"Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров", - отметил глава МИД Турции.