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Турция выразила готовность вновь принять переговоры по украинскому урегулированию

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Турция готова снова принять российско-украинские переговоры, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

"Я передал господину Лаврову, что наша страна готова еще раз к очередным переговорам по дипломатическому урегулированию", - сказал Фидан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве во вторник.

По словам Фидана, Турция желает, чтобы конфликт завершился "в самое кратчайшее время и мирным путем".

"Если стороны придут к согласию, мы готовы оказать содействие для более результативных переговоров", - отметил глава МИД Турции.

Турция Хакан Фидан РФ Украина
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