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Кремль назвал неприемлемыми предварительные условия Европы для посредничества по Украине

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Кремле посчитали неприемлемыми и неправильными предварительные условия европейских стран к России для начала своих посреднических усилий в урегулировании украинского конфликта.

"Что касается посреднической роли европейцев, то они пока, наверное, далеки от готовности быть посредниками. Во-первых, начинать посреднические усилия с выдвижения России каких-то условий, наверное, это нелогично, неправильно и, конечно, для нас это неприемлемо", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая во вторник на соответствующий вопрос журналистов.

"Главное, что пока мы видим, что европейцы гораздо больше предпочитают концентрироваться на продолжении войны, а не на мирных переговорах", - заявил представитель Кремля.


Дмитрий Песков Украина Европа
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