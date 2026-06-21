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Израиль ликвидировал двух представителей ХАМАС в секторе Газа

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух функционеров движения ХАМАС в секторе Газа.

"На прошлой неделе (в среду) в результате точного удара в секторе Газа Армия обороны Израиля ликвидировала террористов Хусейна Кадру и Мохаммеда Фарру - боевиков военных крыльев террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", - говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, Кадру и Фарру "действовали в рамках финансовой сети, управляемой ХАМАС и отвечавшей за перевод средств в сектор Газа".

"Кадра, возглавлявший сеть, вместе с Фаррой и другими участниками по указанию руководства ХАМАС содействовал переводу более полумиллиарда шекелей (около $135 млн) на нужды военного крыла ХАМАС, действуя через сеть из десятков курьеров и пунктов обмена в Турции и секторе Газа", - говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что "на эти средства ХАМАС продолжал, особенно в последние месяцы, выплачивать зарплаты своим террористам и финансировать теракты против подразделений ЦАХАЛ и граждан Израиля, что является нарушением соглашения о прекращении огня".

Израиль сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ
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