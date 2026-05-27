В ЦАХАЛ сообщили о ликвидации нового главы военного крыла ХАМАС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности "Шин-Бет" в среду подтвердили ликвидацию нового главы военного крыла движения ХАМАС - "Иззеддина аль-Кассама" - Мухаммада Уде, сообщает The Times of Israel.

"По данным от военных, после нескольких месяцев слежения за передвижениями Уде и его помощников удару подверглось несколько строений в городе Газе, которые он использовал в качестве укрытия", - передает издание.

В ЦАХАЛ отметили, что Уде играл центральную роль в планировании и координации нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Спецслужбы отмечают, что он один из последних остававшихся в живых командиров ХАМАС, имевших отношении к организации той атаки.

Уде сменил на посту Изз ад-Дина аль-Хаддада, о смерти которого ЦАХАЛ сообщала 16 мая.

Ранее о ликвидации Уде также сообщал министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Мы поклялись уничтожить всех, чьи действия привели к зверствам 7 октября, и мы продолжим их уничтожение", - пообещал министр.

Также он напомнил, что Израиль добивается лишения ХАМАС власти в секторе Газа и обеспечения добровольной иммиграции жителей из анклава.