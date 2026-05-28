Поиск

Нетаньяху распорядился установить контроль над 70% территории сектора Газа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным установить контроль над 70% территории сектора Газа, сообщает в четверг издание The Times of Israel.

"Мы вытесняем ХАМАС. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа. Мое распоряжение - достичь 70%", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

Когда он говорил об этом, в зале, где проходила пресс-конференция, кто-то выкрикнул, что нужно контролировать 100% территории. В ответ израильский премьер сказал: "Сначала 70%. Мы начнем с этого".

В ночь на 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа: освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных. В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Биньямин Нетаньяху ХАМАС Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предложил провести в России в 2027 г. встречу по ИИ на высоком уровне

В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия

Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

 Переговорщики США и Ирана согласовали меморандум по конфликту, но Трамп пока не одобрил

Казахстан и РФ подписали рамочное соглашение по увеличению поставок российской нефти в КНР

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

КСИР за сутки пропустил 26 судов через Ормузский пролив

Каллас призвала ЕС надавить на третьи страны, которые ведут бизнес с Россией

Парламент Казахстана одобрил введение уголовной ответственности за обещание взятки

Axios узнал, что США считают возможной смену власти на Кубе уже этим летом

Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей

 Гватемала согласилась проводить у себя операции вместе с США против наркокартелей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2374 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов