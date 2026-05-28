Нетаньяху распорядился установить контроль над 70% территории сектора Газа

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным установить контроль над 70% территории сектора Газа, сообщает в четверг издание The Times of Israel.

"Мы вытесняем ХАМАС. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа. Мое распоряжение - достичь 70%", - сказал Нетаньяху на пресс-конференции.

Когда он говорил об этом, в зале, где проходила пресс-конференция, кто-то выкрикнул, что нужно контролировать 100% территории. В ответ израильский премьер сказал: "Сначала 70%. Мы начнем с этого".

В ночь на 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа: освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных. В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.