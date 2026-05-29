ХАМАС назвал эскалацией требования Нетаньяху к ВС Израиля расширить контроль над Газой

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС заявили, что планы Израиля расширить контроль над сектором Газа ведут к эскалации, сообщают ближневосточные СМИ.

"Любая попытка навязать новую реальность оккупации в секторе Газа является незаконной", - сказал представитель контролируемой ХАМАС администрации Газы Исмаил аль-Тавабта.

Он отметил, что заявления израильской стороны "представляют опасную эскалацию".

28 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильским военным установить контроль над 70% территории сектора Газа.

"Мы вытесняем ХАМАС. Сейчас под нашим контролем находится 60% территории сектора Газа. Мое распоряжение - достичь 70%", - сказал он на пресс-конференции.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа: освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.