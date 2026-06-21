Премьер Эстонии не видит ЕС в роли посредника на переговорах между Украиной и РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, но не может брать на себя роль посредника в возможных переговорах между Украиной и РФ.

"Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, поскольку это ограничило бы помощь Украине", - написал Михал в соцсетях.

По его словам, стратегия Европы должна заключаться в помощи Украине всем возможным и в оказании давления на Россию.

Михал считает, что для того, чтобы Москва в конце концов согласилась на условия Украины, "необходимо стратегическое терпение, потому что спешка приведет лишь к плохим результатам".