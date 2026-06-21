Поиск

Премьер Эстонии не видит ЕС в роли посредника на переговорах между Украиной и РФ

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кристен Михал считает, что Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, но не может брать на себя роль посредника в возможных переговорах между Украиной и РФ.

"Переговоры могут проходить только между Украиной и Россией. И они должны идти на условиях Украины. Евросоюз не может быть посредником, поскольку это ограничило бы помощь Украине", - написал Михал в соцсетях.

По его словам, стратегия Европы должна заключаться в помощи Украине всем возможным и в оказании давления на Россию.

Михал считает, что для того, чтобы Москва в конце концов согласилась на условия Украины, "необходимо стратегическое терпение, потому что спешка приведет лишь к плохим результатам".

Украина Россия Евросоюз ЕС Эстония Кристен Михал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Первый контейнеровоз прибыл в иранский порт после снятия блокады США

Четырехсторонняя встреча Ирана, США, Пакистана и Катара начнется во второй половине дня

Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

 Fars сообщило, что Ормузский пролив по-прежнему закрыт

Израиль ликвидировал двух представителей ХАМАС в секторе Газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 июня

Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

 Джей Ди Вэнс вылетел в Швейцарию для переговоров с иранской делегацией

Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным

 Трамп настаивает на том, что проход через Ормузский пролив будет бесплатным

Что произошло за день: суббота, 20 июня

Иран пригрозил и дальше блокировать Ормузский пролив, если США не выполнят условия соглашения

В Ливане заявили о более чем 4 тыс. погибших за последние месяцы от ударов Израиля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2767 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10026 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов