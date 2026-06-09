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Власти Эстонии настаивают на выходе Православной христианской церкви из подчинения РПЦ

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Принятый в Эстонии закон о церквях и приходах поддерживает требование о выходе Эстонской Православной христианской церкви (ЭПХЦ, ранее Эстонская православная церковь Московского патриархата) из подчинения Русской православной церкви, заявил министр внутренних дел страны Игорь Таро.

По его словам, "мы придерживаемся мнения, что ЭПХЦ должна прекратить отношения подчинения с находящимся в России Московским патриархатом и патриархом Кириллом".

При этом он отметил, что цель закона – "защитить свободу вероисповедания в Эстонии" и что он "не приведет к запрету православия в Эстонии".

Государственный суд Эстонии отверг в понедельник решение президента республики Алара Кариса не признавать принятый парламентом обновленный Закон о церквях и приходах соответствующим Конституции как несоразмерно ограничивающий свободу объединений и вероисповедания. После обнародования решения Госсуда как последней инстанции в споре главы государства с парламентом и правительством канцелярия главы президента сообщила, что Карис обнародовал (подписал) Закон о церквях и приходах.

В Эстонии закон рассматривается как направленный прежде всего против ЭПХЦ. Он был инициирован правительством, которое совместно с принявшим специальное заявление парламентом требовали от ЭПЦ МП расторгнуть связи с Русской православной церковью, сменить устав и название, угрожая в противном случае объявить церковь вне закона. Свое требование власти обосновали тем, что РПЦ поддерживает Специальную военную операцию РФ на Украине.

Как сообщила во вторник пресс-служба ЭПХЦ, церковь рассматривает возможность обращения в Европейский суд по правам человека в связи с отказом Госсуда признать закон несоответствующим конституции.

"Поскольку решение Государственного суда не устраняет всех вопросов, касающихся защиты основных прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией о защите прав человека, Церковь считает необходимым рассмотреть возможность обращения в Европейский суд по правам человека", - говорится в пресс-релизе ЭПХЦ.

ЭПХЦ подчеркнула, что ее деятельность и приверженность христианским идеалам "не представляет и не может представлять угрозы безопасности, конституционному строю или общественному порядку Эстонского государства".

Эстония ЭПЦ МП ЭПХЦ РПЦ
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